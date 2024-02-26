Corporate Weekend, Uludağ'da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.
Giriş: 26 Şubat 2024 Pazartesi
AHU ORAKÇIOĞLU, ULUDAĞ'DA EĞLENDİ
AYŞE SAN İLE ERKUT SOYAK, KAYAK YAPTI, PARTİDE EĞLENDİ
EBRU AKEL
MERT-SEDA VARDAR'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN HAFTA SONU EĞLENCESİ, RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU
METE VARDAR İLE ARKADAŞI ÖZLEM YILDIZ PARTİNİN KONUKLARI ARASINDAYDI
MORİS KOHEN İLE ARKADAŞI PINAR HACIARİFOĞLU.
NESLİŞAH ALKOÇLAR VE ENGİN ALTAN DÜZYATAN, HAFTA SONU TATİL ADRESİ ULUDAĞ'DI
OZAN - BAHAR ŞER ÇİFTİ, ULUDAĞ'DA HEM İŞ HEM TATİL YAPTI
OZAN CAN ŞER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Karın tadını doyasıya çıkardılar...
Corporate Weekend, Uludağ'da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.
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