Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Corporate Weekend, Uludağ'da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.

Giriş: 26 Şubat 2024 Pazartesi

AHU ORAKÇIOĞLU, ULUDAĞ'DA EĞLENDİ

AYŞE SAN İLE ERKUT SOYAK, KAYAK YAPTI, PARTİDE EĞLENDİ

EBRU AKEL

MERT-SEDA VARDAR'IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN HAFTA SONU EĞLENCESİ, RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

METE VARDAR İLE ARKADAŞI ÖZLEM YILDIZ PARTİNİN KONUKLARI ARASINDAYDI

MORİS KOHEN İLE ARKADAŞI PINAR HACIARİFOĞLU.

NESLİŞAH ALKOÇLAR VE ENGİN ALTAN DÜZYATAN, HAFTA SONU TATİL ADRESİ ULUDAĞ'DI

OZAN - BAHAR ŞER ÇİFTİ, ULUDAĞ'DA HEM İŞ HEM TATİL YAPTI

OZAN CAN ŞER

GENEL

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

 

Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Corporate Weekend, Uludağ'da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.

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Karın tadını doyasıya çıkardılar...

Corporate Weekend, Uludağ’da keyif dolu 3 güne ev sahipliği yaptı. Cemiyet, iş ve magazin dünyasından da etkinliğe katılan ünlü isimler gündüz kayak yaparken akşam da doyasıya eğlendiler.

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