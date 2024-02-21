Machler'in Puket tatili

BETTINA MACHLER PUKET TATİLİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
BETTINA MACHLER PLAJDA TAKLALAR ATARAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
BETTINA MACHLER
Adrenalin tutkunu Bettina Machler, Tayland'da tatilinden eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Ronit Gülcan
Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) oldu.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2023 yılı sahibi Regaip Minareci oldu.
Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ve Ömer-Arzu Sabancı çiftiyle birlikte kardeşi Ömer Dimili'nin nişan törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.
Şebnem-Celal Çapa çifti oğulları Emre Çapa ve gelinleri Miray Beşli Çapa'nın yeni yaşalarını birlikte kutladılar.
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