Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ve Ömer-Arzu Sabancı çiftiyle birlikte kardeşi Ömer Dimili'nin nişan törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.
Giriş: 21 Şubat 2024 Çarşamba
HACI VE NAZLI SABANCI ÇİFTİ ÖMER DİMİLİ VE SERRA SOYER ÇİFTİNİN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI.
ÖMER-ARZU SABANCI ÇİFTİ DE ÖMER DİMİLİ VE SERRA SOYER ÇİFTİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.
NAZLI SABANCI ŞIKLIĞIYLA NİŞAN TÖRENİNDE GÖZ DOLDURDU.
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Mutlu güne ortak oldular...
Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ve Ömer-Arzu Sabancı çiftiyle birlikte kardeşi Ömer Dimili'nin nişan törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.
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