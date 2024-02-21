Mutlu güne ortak oldular...

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ve Ömer-Arzu Sabancı çiftiyle birlikte kardeşi Ömer Dimili'nin nişan törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Giriş: 21 Şubat 2024 Çarşamba

HACI VE NAZLI SABANCI ÇİFTİ ÖMER DİMİLİ VE SERRA SOYER ÇİFTİNİN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI.

ÖMER-ARZU SABANCI ÇİFTİ DE ÖMER DİMİLİ VE SERRA SOYER ÇİFTİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI.

NAZLI SABANCI ŞIKLIĞIYLA NİŞAN TÖRENİNDE GÖZ DOLDURDU.

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Mutlu güne ortak oldular...

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ve Ömer-Arzu Sabancı çiftiyle birlikte kardeşi Ömer Dimili'nin nişan törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

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Mutlu güne ortak oldular...

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