Sanat tutkunlarını buluşturan davet

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri; mimari ve koleksiyonerlik teması üzerine düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.

Giriş: 12 Şubat 2024 Pazartesi

ARZU ATABARUT

ARZU-MURAT ATABARUT

DR. FERİDE ÇELİK, ARZU ATABARUT, NURDAN AKGÜN

ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKI, PERVİN ERSOY 

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sanat tutkunlarını buluşturan davet

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri; mimari ve koleksiyonerlik teması üzerine düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.

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