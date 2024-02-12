İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri; mimari ve koleksiyonerlik teması üzerine düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.
Giriş: 12 Şubat 2024 Pazartesi
ARZU ATABARUT
ARZU-MURAT ATABARUT
DR. FERİDE ÇELİK, ARZU ATABARUT, NURDAN AKGÜN
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKI, PERVİN ERSOY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat tutkunlarını buluşturan davet
İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri; mimari ve koleksiyonerlik teması üzerine düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.
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