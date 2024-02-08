Dünyaca ünlü top modeller St.Moritz'de gerçekleşen özel defile için zirvede yürüdüler.
Giriş: 08 Şubat 2024 Perşembe
MARKANIN YÖNETİCİ ORTAKLARINDAN SEDA ÇELİK DEFİLEYİ İZLEMEK İÇİN ST. MORİTZ'DEYDİ.
TOP MODEL KATE MOSS DEFİLE İÇİN PODTUMA ÇIKTI
ELSA HOSK
ANNA HATHAWAY
WILLOW SMITH
NINA DOBREV
MIN GXI
KIM SUNGHEE
ANNA CLEVELAND
Zirvede sıcak defile
Dünyaca ünlü top modeller St.Moritz'de gerçekleşen özel defile için zirvede yürüdüler.
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