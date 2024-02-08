Zirvede sıcak defile

Dünyaca ünlü top modeller St.Moritz'de gerçekleşen özel defile için zirvede yürüdüler.

Giriş: 08 Şubat 2024 Perşembe

MARKANIN YÖNETİCİ ORTAKLARINDAN SEDA ÇELİK DEFİLEYİ İZLEMEK İÇİN ST. MORİTZ'DEYDİ.

TOP MODEL KATE MOSS DEFİLE İÇİN PODTUMA ÇIKTI

ELSA HOSK

ANNA HATHAWAY

WILLOW SMITH

NINA DOBREV

MIN GXI

KIM SUNGHEE

ANNA CLEVELAND

Zirvede sıcak defile

Dünyaca ünlü top modeller St.Moritz'de gerçekleşen özel defile için zirvede yürüdüler.

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Zirvede sıcak defile

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