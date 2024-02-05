Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yaklaşık dört ay önce birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Giriş: 05 Şubat 2024 Pazartesi
İBRAHİM KUTLUAY VE EDVİNA SPONZA ÇİFTİ YENİDEN BİRLİKTE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
İBRAHİM KUTLUAY VE EDVİNA SPONZA HAFTA SONU BİRLİKTE YÜRÜYÜRÜŞ YAPTI.
EDVİNA SPONZA
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Aşk yeniden...
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yaklaşık dört ay önce birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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