Aşk yeniden... Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yaklaşık dört ay önce birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.