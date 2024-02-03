Kayak tatili devam ediyor...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti çıktıkları kayak tatilinde keyifli anlar paylaştılar.

Giriş: 03 Şubat 2024 Cumartesi

SANEM TEZMAN ARKADAŞIYLA KAYAK TATİLNDE...

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ FRANSA'DA KAYAK YAPTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

Kayak tatili devam ediyor...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti çıktıkları kayak tatilinde keyifli anlar paylaştılar.

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