Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti çıktıkları kayak tatilinde keyifli anlar paylaştılar.
Giriş: 03 Şubat 2024 Cumartesi
SANEM TEZMAN ARKADAŞIYLA KAYAK TATİLNDE...
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ FRANSA'DA KAYAK YAPTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Kayak tatili devam ediyor...
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sanem Tezman ve Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti çıktıkları kayak tatilinde keyifli anlar paylaştılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.