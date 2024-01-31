Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Ronit Gülcan çifti aldıkları ortak kararla evliliklerini sonladırdı.
Giriş: 31 Ocak 2024 Çarşamba
2017 YILINDA EVLENEN İŞ İNSANI CEM HAKKO VE RONİT GÜLCAN ANLAŞMALI OLARAK EVLİLİKLERİNİ NOKTALADI.
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
CEM HAKKO, RONİT GÜLCAN
Dostça ayrıldılar...
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Ronit Gülcan çifti aldıkları ortak kararla evliliklerini sonladırdı.
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