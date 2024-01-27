Derin Mermerci ve Murat Aslan çifti çocuklarıyla birlikte Uluda'da kar tatili yaptılar.
Giriş: 27 Ocak 2024 Cumartesi
DERİN MERMERCİ SEVGİLİSİ MURAT ASLAN İLE ULUDAĞ'DA...
DERİN MERMERCİ KIZLARI LAL VE MİLA İLE KAYAK YATI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Uludağ'da eğlenceli tatil...
Derin Mermerci ve Murat Aslan çifti çocuklarıyla birlikte Uluda'da kar tatili yaptılar.
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