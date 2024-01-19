Eraslan'dan şık defile...

Moda dünyasının tecrübeli ismi Ahmet Eraslan, yeni koleksiyonunu şık defileyle görücüye çıkardı.

Giriş: 19 Ocak 2024 Cuma

ÖZLEM ÖZKAN ÖRS YAKIN DOSTU MODACI AHMET ERASLAN'IN DEFİLESİNİ İZLEDİ.

NAZLI SARGIN, ÖZLEM ÖZKAN ÖRS

TUĞÇE VE NESRİN EYİLİK ÖZEL KREASYONLARI BİRLİKTE İNCELEDİLER.

NESRİN EYİLİK TASARIMLARI YAKINDAN İNCELEDİ.

BEGÜM BALLI VE BİRNUR GAZİOĞLU BİRLİKTE DEFİLEYİ İZLEDİLER.

BUKET VE HAYRETTİN TAŞDELEN ÇİFTİ DEFİLEDE...

ZAFER KOZANOĞLU

AHMET ERASLAN MANKENLERİYLE MİSAFİRLERİ SELAMLADI.

AHMET ERASLAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Eraslan'dan şık defile...

Moda dünyasının tecrübeli ismi Ahmet Eraslan, yeni koleksiyonunu şık defileyle görücüye çıkardı.

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