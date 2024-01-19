Moda dünyasının tecrübeli ismi Ahmet Eraslan, yeni koleksiyonunu şık defileyle görücüye çıkardı.
Giriş: 19 Ocak 2024 Cuma
ÖZLEM ÖZKAN ÖRS YAKIN DOSTU MODACI AHMET ERASLAN'IN DEFİLESİNİ İZLEDİ.
NAZLI SARGIN, ÖZLEM ÖZKAN ÖRS
TUĞÇE VE NESRİN EYİLİK ÖZEL KREASYONLARI BİRLİKTE İNCELEDİLER.
NESRİN EYİLİK TASARIMLARI YAKINDAN İNCELEDİ.
BEGÜM BALLI VE BİRNUR GAZİOĞLU BİRLİKTE DEFİLEYİ İZLEDİLER.
BUKET VE HAYRETTİN TAŞDELEN ÇİFTİ DEFİLEDE...
ZAFER KOZANOĞLU
AHMET ERASLAN MANKENLERİYLE MİSAFİRLERİ SELAMLADI.
AHMET ERASLAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Eraslan'dan şık defile...
Moda dünyasının tecrübeli ismi Ahmet Eraslan, yeni koleksiyonunu şık defileyle görücüye çıkardı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.