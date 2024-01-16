Sabah sporu...

İş insanı Suzan Sabancı önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelerek arkadaşıyla birlikte spor yaptı.

Giriş: 16 Ocak 2024 Salı

SUZAN SABANCI BEBEK'TE ARKADAŞIYLA YÜRÜYÜŞ YAPTI.

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

Sabah sporu...

İş insanı Suzan Sabancı önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelerek arkadaşıyla birlikte spor yaptı.

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