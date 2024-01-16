İş insanı Suzan Sabancı önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelerek arkadaşıyla birlikte spor yaptı.
Giriş: 16 Ocak 2024 Salı
SUZAN SABANCI BEBEK'TE ARKADAŞIYLA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabah sporu...
İş insanı Suzan Sabancı önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelerek arkadaşıyla birlikte spor yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.