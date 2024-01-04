Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 04 Ocak 2024 Perşembe
ALLESSANDRA AMBROSIO ÜLKESİNDE DENİZE GİRDİ.
ÜNLÜ MODEL ALLESSANDRA AMBROSIO DÜZGÜN FİZİĞİYLE PLAJDA DİKKAT ÇEKTİ
ALLESSANDRA AMBROSIO
ALLESSANDRA AMBROSIO
ALLESSANDRA AMBROSIO
ALLESSANDRA AMBROSIO
ALLESSANDRA AMBROSIO
ALLESSANDRA AMBROSIO
Ambrosio'nun deniz keyfi...
Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, 2024'e ülkesinde girdi. Ambrosio, Brezilya'nın turistik kentlerinden olan Florianópolis'te denize girerken objektiflere yansıdı.
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