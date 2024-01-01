ÇİĞDEM SİMAVİ, İKİZLER LAL VE MİLA İLE BİRLİKTE TOMBALA OYNADI.
ENDER MERMERCİ TORUNLARI LAL VE MİLA İLE BİRLİKTE...
SEMAHAT ARSEL'DE OYUNA DAHİL OLARAK GECEDE TOMBALA OYNADI.
GENEL
Yılbaşında bir arada...
Yeni yılı aile dostlarıyla birlikte kutlayan Derin Mermerci, kızları Lal ve Mila'nın Çidem Simavi ile tombala oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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