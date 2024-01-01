Yılbaşında bir arada...

Yeni yılı aile dostlarıyla birlikte kutlayan Derin Mermerci, kızları Lal ve Mila'nın Çidem Simavi ile tombala oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 01 Ocak 2024 Pazartesi

ALİ KOÇ LAL VE MİLA AYDIN İLE POZ VERDİ.

DERİN MERMERCİ KIZLARIYLA BİRLİKTE YENİ YILA GİRDİ.

ÇİĞDEM SİMAVİ, İKİZLER LAL VE MİLA İLE BİRLİKTE TOMBALA OYNADI.

ENDER MERMERCİ TORUNLARI LAL VE MİLA İLE BİRLİKTE...

SEMAHAT ARSEL'DE OYUNA DAHİL OLARAK GECEDE TOMBALA OYNADI.

GENEL

Yılbaşında bir arada...

Yeni yılı aile dostlarıyla birlikte kutlayan Derin Mermerci, kızları Lal ve Mila'nın Çidem Simavi ile tombala oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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