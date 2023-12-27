2023’de hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2023'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğa adım attılar.

Giriş: 27 Aralık 2023 Çarşamba

ATASAY KAMER VE CHIARA DE ROCCHI ÇİFTİ 2023'DE MUTLULUĞA EVET DEDİLER

 

ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI

CAN KORKMAZ VE EDA GERMEN NİKAH MASASINA OTURAN SİMALARDANDI.

CAN KORKMAZ-EDA GERMEN

CAN KORKMAZ-EDA GERMEN

CAN KORKMAZ-EDA GERMEN

BURAK ÖZTARHAN VE CEYSU ERTÜRK ÇİFTİ DE 2023'DE EVLENEN İSİMLER ARASINDA...

BURAK ÖZTARHAN-CEYSU ERTÜRK

2023’de hayatlarını birleştirenler...

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2023'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğa adım attılar.

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