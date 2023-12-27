Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2023'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğa adım attılar.
Giriş: 27 Aralık 2023 Çarşamba
ATASAY KAMER VE CHIARA DE ROCCHI ÇİFTİ 2023'DE MUTLULUĞA EVET DEDİLER
ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI
CAN KORKMAZ VE EDA GERMEN NİKAH MASASINA OTURAN SİMALARDANDI.
CAN KORKMAZ-EDA GERMEN
CAN KORKMAZ-EDA GERMEN
CAN KORKMAZ-EDA GERMEN
BURAK ÖZTARHAN VE CEYSU ERTÜRK ÇİFTİ DE 2023'DE EVLENEN İSİMLER ARASINDA...
BURAK ÖZTARHAN-CEYSU ERTÜRK
2023’de hayatlarını birleştirenler...
Cemiyet hayatının tanınmış isimleri 2023'de sevdikleri insanlarla evlenerek mutluluğa adım attılar.
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