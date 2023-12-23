Yeni yaşa ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen abisi Adnan Şen'in doğum gününü ailece çektirdikleri fotoğraf karesiyle kutladı.

Giriş: 23 Aralık 2023 Cumartesi

SUZAN ŞEN, ADNAN-BEGÜM ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

SUZAN ŞEN

Yeni yaşa ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen abisi Adnan Şen'in doğum gününü ailece çektirdikleri fotoğraf karesiyle kutladı.

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Yeni yaşa ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen abisi Adnan Şen'in doğum gününü ailece çektirdikleri fotoğraf karesiyle kutladı.
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