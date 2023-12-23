Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen abisi Adnan Şen'in doğum gününü ailece çektirdikleri fotoğraf karesiyle kutladı.
Giriş: 23 Aralık 2023 Cumartesi
SUZAN ŞEN, ADNAN-BEGÜM ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Yeni yaşa ailece kutlama...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Suzan Şen abisi Adnan Şen'in doğum gününü ailece çektirdikleri fotoğraf karesiyle kutladı.
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