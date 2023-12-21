Antebi, gizemli arkadaşıyla yemek yedi

İş insanı İzzet Antebi önceki gece Etiler'deki bir mekanda arkadışla birlikte yemek yerken Ht Kulüp objektifine yansıdı.

Giriş: 21 Aralık 2023 Perşembe

İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ GİZEMLİ KIZ ARKADAŞIYLA ETİLER'DE YEMEK YEDİ.

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

İZZET ANTEBİ

GENEL

Antebi, gizemli arkadaşıyla yemek yedi

İş insanı İzzet Antebi önceki gece Etiler'deki bir mekanda arkadışla birlikte yemek yerken Ht Kulüp objektifine yansıdı.

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