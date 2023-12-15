Garan, son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ömer Karacan'ın annesi Cemile Garan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 15 Aralık 2023 Cuma

KOÇ HOLDİNG BAŞKANVEKİLİ ALİ KOÇ, GARAN AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ.

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO CENAZE TÖRENİNE KATILARAK ACIYA ORTAK OLDU.

İŞ İNSANI HÜSNÜ ÖZYEĞİN GARAN AİLESİNE CENAZE TÖRENİNDE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, CENAZE TÖRENİNDE...

ESRA DİNÇKÖK VE NEVBAHAR KOÇ CENAZEYE BİRLİKTE KATILDILAR.

CAROLİNE KOÇ, CENAZE TÖRENİNDE GARAN AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI.

RAİF DİNÇKÖK

ÜMİT BOYNER CENAZEDE ASLI ERSU İLE BİRLİKTEYDİ...

AYTEK ŞAVKAN TÖRENE KATILDI.

SERRA VE SEZAİ TAŞKENT ÇİFTİ GARAN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

ÖMER KARACAN VE AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ.

GENEL

CEMİLE GARAN

Garan, son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Ömer Karacan'ın annesi Cemile Garan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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