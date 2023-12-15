SERRA VE SEZAİ TAŞKENT ÇİFTİ GARAN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
ÖMER KARACAN VE AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
GENEL
CEMİLE GARAN
Garan, son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Ömer Karacan'ın annesi Cemile Garan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.