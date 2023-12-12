Türkiye'nin güzelliklerini, tarihi yerlerini ve kültürünü 5 yıldır şehir şehir gezerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan Rotahane'nin, 63. durağı Antalya oldu.
Giriş: 12 Aralık 2023 Salı
KÜLTÜR VE TURİZ BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU ÜNLÜ MİSAFİRLERİNİN EŞLİĞİNDE ANTALYA'YI GEZDİLER.
PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
GENEL
GENEL
Yeni rota Antalya...
Türkiye'nin güzelliklerini, tarihi yerlerini ve kültürünü 5 yıldır şehir şehir gezerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan Rotahane'nin, 63. durağı Antalya oldu.
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