Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.
Giriş: 05 Aralık 2023 Salı
BEGÜM ŞEN, BROOKLYN PELTZ BECKHAM'IN EŞİ NICOLA ANNE PELTZ İLE BİR ARAYA GELDİ.
BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ
BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ
BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ
BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ
BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi
Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.
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