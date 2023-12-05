Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.

Giriş: 05 Aralık 2023 Salı

BEGÜM ŞEN, BROOKLYN PELTZ BECKHAM'IN EŞİ NICOLA ANNE PELTZ İLE BİR ARAYA GELDİ.

BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ

BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ

BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ

BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ

BROOKLYN PELTZ BECKHAM-NICOLA ANNE PELTZ

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

Şen, Beckhamlar'ın geliniyle poz verdi

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen, David ve Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Peltz Beckham'ın eşi Nicola Anne Peltz ile birlikte davete katıldı.

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