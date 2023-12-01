Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.
Giriş: 01 Aralık 2023 Cuma
ALİ SABANCI HASTANEDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
Sabancı'nın hastane ziyareti!
Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.
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