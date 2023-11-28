Sabancı, sosyal hayatına geri döndü!

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, sosyal hayatına geri dönerek Galatasaray-Alanyaspor maçını statta seyretti.

Giriş: 28 Kasım 2023 Salı

YUNANİSTAN'DA AĞIR BİR DENİZ KAZASI GEÇİREN ALİ SABANCI, NİHAYET SAĞLIĞINA KAVUŞTU

İŞ İNSANI ALİ SABANCI SOSYAL HAYATINA GERİ DÖNEREK STATTA MAÇ SEYRETTİ.

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

Sabancı, sosyal hayatına geri döndü!

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, sosyal hayatına geri dönerek Galatasaray-Alanyaspor maçını statta seyretti.

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Sabancı, sosyal hayatına geri döndü!

Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, sosyal hayatına geri dönerek Galatasaray-Alanyaspor maçını statta seyretti.
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