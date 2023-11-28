İŞ İNSANI ALİ SABANCI SOSYAL HAYATINA GERİ DÖNEREK STATTA MAÇ SEYRETTİ.
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
ALİ SABANCI
Sabancı, sosyal hayatına geri döndü!
Yunanistan'da tekne kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı, sosyal hayatına geri dönerek Galatasaray-Alanyaspor maçını statta seyretti.
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