İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer ve Raif Dinçkök önceki gün İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 27 Kasım 2023 Pazartesi
İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TEYDİ...
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
İŞ DÜNYASININ TANINMIŞ SİMALARINDAN HALUK DİNÇER BİR ARKADAŞIYLA BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
İş dünyası Bebek'te...
İş dünyasının tanınmış simalarından Haluk Dinçer ve Raif Dinçkök önceki gün İstanbul'un elit semti Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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