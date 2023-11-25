Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.
Giriş: 25 Kasım 2023 Cumartesi
HAKAN SABANCI SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL'İN DOĞUM GÜNÜNÜ BU ROMANTİK KAREYLE KUTLADI.
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Sabancı'dan romantik kutlama!
Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.
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