Sabancı'dan romantik kutlama!

Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.

Giriş: 25 Kasım 2023 Cumartesi

HAKAN SABANCI SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL'İN DOĞUM GÜNÜNÜ BU ROMANTİK KAREYLE KUTLADI.

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Sabancı'dan romantik kutlama!

Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.

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Sabancı'dan romantik kutlama!

Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.

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