Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, takımı ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası'nda yarıştı.
Giriş: 20 Kasım 2023 Pazartesi
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VAKKORAMA SAILING TEAM İLE FETHİYE'DE YARIŞTI.
CEM HAKKO
GENEL
GENEL
GENEL
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Fethiye'de yelken açtılar!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, takımı ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası'nda yarıştı.
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