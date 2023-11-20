Fethiye'de yelken açtılar!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, takımı ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası'nda yarıştı.

Giriş: 20 Kasım 2023 Pazartesi

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VAKKORAMA SAILING TEAM İLE FETHİYE'DE YARIŞTI.

CEM HAKKO

GENEL

GENEL

GENEL

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Fethiye'de yelken açtılar!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, takımı ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası'nda yarıştı.

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