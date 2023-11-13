Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.
Giriş: 13 Kasım 2023 Pazartesi
DİLEK HANİF SERGİDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY'U AĞIRLADI.
SEMA GÜRAL VE HEDİYE GÜRAL GÜR SERGİYE BİRLİKTE KATILDILAR.
DEMET-AHMET HANİF
DİLEK HANİF-ŞULE ARGÜDER
ÇİĞDEM EŞREFİZADE
ASLI KUSEYRİOĞLU
DERYA KARAGÜLLE
GENEL
Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...
Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.
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