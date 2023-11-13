Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.

Giriş: 13 Kasım 2023 Pazartesi

DİLEK HANİF SERGİDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY'U AĞIRLADI.

SEMA GÜRAL VE HEDİYE GÜRAL GÜR SERGİYE BİRLİKTE KATILDILAR.

DEMET-AHMET HANİF

DİLEK HANİF-ŞULE ARGÜDER

ÇİĞDEM EŞREFİZADE

ASLI KUSEYRİOĞLU

DERYA KARAGÜLLE

GENEL

Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.

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