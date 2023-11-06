Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko ve eşi Deniz Hakko, oğulları Leo Cem Hakko ile birlikte Bebek'de objektfilere yansıdı.
Giriş: 06 Kasım 2023 Pazartesi
CAN HAKKO VE DENİZ HAKKO ÇİFTİ OĞULLARIYLA BİRLİKTRE YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR.
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
Hakkolar, oğullarıyla göründü!
Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko ve eşi Deniz Hakko, oğulları Leo Cem Hakko ile birlikte Bebek'de objektfilere yansıdı.
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