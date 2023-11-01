İpek Kıraç evlatlıktan reddedildi!

İş insanı İnan Kıraç, kızı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

Giriş: 01 Kasım 2023 Çarşamba

İŞ İNSANI İNAN KIRAÇ KIZI İPEK KIRAÇ'I EVLATLIKTAN REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI.

İNAN, İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İPEK KIRAÇ

İpek Kıraç evlatlıktan reddedildi!

İş insanı İnan Kıraç, kızı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.

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