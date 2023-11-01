İş insanı İnan Kıraç, kızı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.
Giriş: 01 Kasım 2023 Çarşamba
İŞ İNSANI İNAN KIRAÇ KIZI İPEK KIRAÇ'I EVLATLIKTAN REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI.
İNAN, İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İpek Kıraç evlatlıktan reddedildi!
İş insanı İnan Kıraç, kızı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.