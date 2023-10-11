Kız kıza tatil...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dostlarıyla birlikte tatile çıktı.

Giriş: 11 Ekim 2023 Çarşamba

AYŞE VE ELİF BOYNER KARDEŞLER BİRLİKTE KISA BİR TATİLE ÇIKTI.

AYŞE BOYNER

AYŞE, ELİF BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Kız kıza tatil...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dostlarıyla birlikte tatile çıktı.

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