Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dostlarıyla birlikte tatile çıktı.
Giriş: 11 Ekim 2023 Çarşamba
AYŞE VE ELİF BOYNER KARDEŞLER BİRLİKTE KISA BİR TATİLE ÇIKTI.
AYŞE BOYNER
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Kız kıza tatil...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dostlarıyla birlikte tatile çıktı.
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