YASEMİN ÖZİLHAN YENİ KOLEKSİYONDAN ÖZEL PARÇALAR GİYEREK POZ VERDİ.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Yeni koleksiyonu üzerinde tanıttı
Stiliyle ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan, iş birliği yaptığı markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
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