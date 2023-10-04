Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae evlendi

2021'den beri aşk yaşayan oyuncu Anya Taylor Joy ile müzisyen Malcolm McRae Venedik'te nikâh masasına oturdu

Giriş: 04 Ekim 2023 Çarşamba

ANYA TAYLOR JOY VE MALCOLM MCRAE İLE EVLEDİ

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

ANYA TAYLOR JOY, MALCOLM MCRAE

Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae evlendi

2021'den beri aşk yaşayan oyuncu Anya Taylor Joy ile müzisyen Malcolm McRae Venedik'te nikâh masasına oturdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık uyum...

Nevbahar Koç
Tarz ve modern...

Aylin Tahincioğlu
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için çekim yaptı.
Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae evlendi

2021'den beri aşk yaşayan oyuncu Anya Taylor Joy ile müzisyen Malcolm McRae Venedik'te nikâh masasına oturdu
Dinçkökler'in Bebek molası...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, lüks aracıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.
Ailece kutlama

İş adamı Süleyman Orakçıoğlu ve Ahu Orakçıoğlu çifti kızlarının yeni yaşını ailece bir araya gelerek kutladılar.
'Omuz omuza bir gece'

Melda Kosif yakın dostlarıyla bir araya geldiği anları 'Omuz omuza bir gece' notuyla paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.