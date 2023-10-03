Melda Kosif yakın dostlarıyla bir araya geldiği anları 'Omuz omuza bir gece' notuyla paylaştı.
Giriş: 03 Ekim 2023 Salı
MELDA KOSİF YAKIN DOSTLARI SANEM TEZMAN VE HANDE GAMGAM İLE BİR ARAYA GELDİ.
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
'Omuz omuza bir gece'
Melda Kosif yakın dostlarıyla bir araya geldiği anları 'Omuz omuza bir gece' notuyla paylaştı.
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