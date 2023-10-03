'Omuz omuza bir gece'

Melda Kosif yakın dostlarıyla bir araya geldiği anları 'Omuz omuza bir gece' notuyla paylaştı.

Giriş: 03 Ekim 2023 Salı

MELDA KOSİF YAKIN DOSTLARI SANEM TEZMAN VE HANDE GAMGAM İLE BİR ARAYA GELDİ.

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

'Omuz omuza bir gece'

Melda Kosif yakın dostlarıyla bir araya geldiği anları 'Omuz omuza bir gece' notuyla paylaştı.

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