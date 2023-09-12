Bir seyahatsever olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Kaz Dağları'nda tatile çıkarak Adatepe Köyü'nü ziyaret etti.
Giriş: 12 Eylül 2023 Salı
İŞ İNSNAI LEYLA ALATON KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE YER ALAN ADATEPE KÖYÜ'NÜ ZİYARET ETTİ.
DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPAN LEYLA ALATON BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN LEYLA ALATON, ALARKO HOLLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR.
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Kaz Dağları'nı gezdi
Bir seyahatsever olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Kaz Dağları'nda tatile çıkarak Adatepe Köyü'nü ziyaret etti.
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