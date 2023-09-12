Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunları ünlü isimleri İstanbul'da açılışı düzenlenen restoranda bir araya geldiler.

Giriş: 12 Eylül 2023 Salı

FERYAL GÜLMAN AÇILIŞA KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI

İŞ İNSANI ÖMER BALLI EŞİ BEGÜM GAZİOĞLU BALLI İLE BİRLİKTE AÇILIŞA GELMİŞTİ

FATİH-FİGEN KIRAL ÇİFTİ AÇILIŞTA BİRLİKTE POZ VERDİ.

YENİ EVLİ ÇİFT YASEMİN TACİROĞLU VE EŞİ AHMET URAS GECEDE YERLERİNİ ALDI.

ECE KIRAL

DEREK SİLBERSTEİN, ŞEF ANDREW YEO, MEHMET DEVECİ, MİLOS ZEKOVİC, ALP GÖKTEPE

SİNAN ÖNCEL

AYŞE BURCU KAYA

ARZU KUNT

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunları ünlü isimleri İstanbul'da açılışı düzenlenen restoranda bir araya geldiler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve modern...

Caroline Koç
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Şık uyum...

Begüm Şen
Anlamlı gece...

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, takımlarının sponsorlarıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.
Chris Evans ile Alba Baptista evlendi!

Dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Alba Baptista ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Kaz Dağları'nı gezdi

Bir seyahatsever olan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Kaz Dağları'nda tatile çıkarak Adatepe Köyü'nü ziyaret etti.
Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunları ünlü isimleri İstanbul'da açılışı düzenlenen restoranda bir araya geldiler.
Aşıklar İstanbul'a döndü

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel havaalanında objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.