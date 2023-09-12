YENİ EVLİ ÇİFT YASEMİN TACİROĞLU VE EŞİ AHMET URAS GECEDE YERLERİNİ ALDI.
ECE KIRAL
DEREK SİLBERSTEİN, ŞEF ANDREW YEO, MEHMET DEVECİ, MİLOS ZEKOVİC, ALP GÖKTEPE
SİNAN ÖNCEL
AYŞE BURCU KAYA
ARZU KUNT
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Lezzet tutkunlarına görkemli açılış...
İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunları ünlü isimleri İstanbul'da açılışı düzenlenen restoranda bir araya geldiler.
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