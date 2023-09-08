Genç iş insanı Ayşe Boyner, Kaliforniya'da yeni açtığı mağazasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Giriş: 08 Eylül 2023 Cuma
AYŞE BOYNER KALİFORNİYA'DA AÇTIĞI YENİ MAĞAZASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÖSTERDİ.
FARAWAY MARKASININ KURUCUSU OLAN AYŞE BOYNER, ÜRÜNLERİNİ TANITMAK İÇİN ZAMAN ZAMAN KAMERA KARŞISINA DA GEÇİYOR
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner, Kaliforniya'da dükkan açtı
Genç iş insanı Ayşe Boyner, Kaliforniya'da yeni açtığı mağazasını sosyal medya hesabından duyurdu.
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