Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler

Ebru Gündeş'in şarkılarını dinlemeye giden iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Gündeş'in eşsiz yorumuyla unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Giriş: 04 Eylül 2023 Pazartesi

GÜLŞAH ALKOÇLAR EBRU GÜNDEŞ'İ DİNLEMEYE GİDENLER ARASINDAYDI.

İŞ İNSANI NAFİ GÜRAL EŞİ GÜLSÜM GÜRAL İLE BİRLİKTE GECEDE YERİNİ ALMIŞTI

YÜKSEL VE İNCİ MERMER ÇİFTİ GÜNDEŞ'İN ŞARKILARNA EŞLİK ETTİLER.

ÖZNUR YAKIN

HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN

EBRU GÜNDEŞ

EBRU GÜNDEŞ

EBRU GÜNDEŞ

Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler

Ebru Gündeş'in şarkılarını dinlemeye giden iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Gündeş'in eşsiz yorumuyla unutulmaz bir akşam yaşadılar.

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Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler

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