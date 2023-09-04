Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler

Sabancı: 'İkisi de çok iyi'

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyarete gelen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Simavi, çıkışta soruları yanıtlayarak 'Çok şükür ikisi de çok iyiler' açıklamasını yaptılar.