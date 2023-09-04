YÜKSEL VE İNCİ MERMER ÇİFTİ GÜNDEŞ'İN ŞARKILARNA EŞLİK ETTİLER.
ÖZNUR YAKIN
HASAN-ÖZLEM MUTLU ÇETİN
EBRU GÜNDEŞ
EBRU GÜNDEŞ
EBRU GÜNDEŞ
Gündeş'in şarkılarıyla eğlendiler
Ebru Gündeş'in şarkılarını dinlemeye giden iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Gündeş'in eşsiz yorumuyla unutulmaz bir akşam yaşadılar.
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