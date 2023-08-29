Başarım Sensin Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum'da sergi düzenledi.
Giriş: 29 Ağustos 2023 Salı
ŞULE ARGÜDER, SİMGE, ÖZGE SANDER
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER
ATLAS, ELİF İNCİ ARAS
MERAL KOSİF
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Başarım Sensin Derneği’nden Bodrum’da sergi
Başarım Sensin Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum'da sergi düzenledi.
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