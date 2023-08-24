İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU'DA GECEDE DOSTLARIYLA EĞLENDİ.
SİNAN-FÜSUN KURAN ÇİFTİ YILDÖNÜMLERİNDE NİKAH TAZELEMENİN HEYECANINI YAŞADILAR.
SİNAN-FÜSUN, KAYRA, TALYA KURAN
SİNAN-FÜSUN, KAYRA, TALYA KURAN
Çeşme'de nikah tazelediler...
İyi ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran ve eşi Sinan Kuran evliliklerinin 20.yılında; kızları Talya ve Kayra Kuran şahitliğinde dostlarıyla birlikte nikah tazelediler.
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