Çeşme'de nikah tazelediler...

İyi ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran ve eşi Sinan Kuran evliliklerinin 20.yılında; kızları Talya ve Kayra Kuran şahitliğinde dostlarıyla birlikte nikah tazelediler.

Giriş: 24 Ağustos 2023 Perşembe

ÇEŞMEDE NİKAH TAZELEYEN SİNAN-FÜSUN KURAN ÇİFTİNİ, YILMAZ-GÜLDEN YILMAZ, JAKLİN GÜNER, ÖZLEM-MURAT GÜSAR, BARIŞ ÖNEY YALNIZ BIRAKMADI.

İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU'DA GECEDE DOSTLARIYLA EĞLENDİ.

SİNAN-FÜSUN KURAN ÇİFTİ YILDÖNÜMLERİNDE NİKAH TAZELEMENİN HEYECANINI YAŞADILAR.

SİNAN-FÜSUN, KAYRA, TALYA KURAN

SİNAN-FÜSUN, KAYRA, TALYA KURAN

Çeşme'de nikah tazelediler...

İyi ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran ve eşi Sinan Kuran evliliklerinin 20.yılında; kızları Talya ve Kayra Kuran şahitliğinde dostlarıyla birlikte nikah tazelediler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve modern...

Caroline Koç
Kırmızı zariflik...

Oya Eczacıbaşı

Şık uyum...

Begüm Şen
Çeşme'de nikah tazelediler...

İyi ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran ve eşi Sinan Kuran evliliklerinin 20.yılında; kızları Talya ve Kayra Kuran şahitliğinde dostlarıyla birlikte nikah tazelediler.
Minik Mert'e kutlama

Melisa Mutlu oğlu Mert'in doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.
Bodrum'da şık davet...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bodrum'da gerçekleşen davette bir araya geldiler.
Alaçatı'da heyecanlı yarış

Vakkorama Watersports Championship Türkiye Windsurf Şampiyonası Alaçatı’da gerçekleşti.

Özilhan'ın wakeboard keyfi

Tarzı ve yaşam stiliyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan denizde wakeboard yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.