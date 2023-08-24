Minik Mert'e kutlama

Melisa Mutlu oğlu Mert'in doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.

Giriş: 24 Ağustos 2023 Perşembe

MELİSA VE MEHMET MUTLU ÇİFTİ OĞULLARI MERT'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

MELİSA MUTLU OĞLU MERT'İN DOĞUM GÜNÜ İÇİN DUYGUSAL BİR MESAJ YAYINLADI.

MELİSA-MEHMET, MERT MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

Minik Mert'e kutlama

Melisa Mutlu oğlu Mert'in doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.

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