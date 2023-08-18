TATİLCİ GRUP SİNAN-MELDA KOSİF, MEHMET-HANDE GAMGAM, UMUT-FULYA ÖZKANCA, CİHAN-HALE KOSİF VE ERDİNÇ ACAREĞLENCELİ BİR AKŞAM GEÇİREREK BİRLİKTE YEMEK YEDİLER.
SİNAN-MELDA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
Yalıkavak'ta akşam yemeği...
İş dünyasının tanınmış simalarından Sinan-Melda Kosif, Mehmet-Hande Gamgam, Cihan-Hale Kosif ve Umut-Fulya Özkanca çifti Yalıkavak'ta bir araya gelerek yemek yedi.
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