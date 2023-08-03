Machler'in sörf keyfi...

Adrenalin tutkunu Bettina Machler Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda sörf yaptı.

Giriş: 03 Ağustos 2023 Perşembe

BETTINA MACHLER YUNANİSTAN TATİLİNDEN KARELER PAYLAŞTI

ADRENALİN TUTKUNU BETTINA MACHLER TEKNEDEN ATLADI

SU SPORLARINI ÇOK SEVEN BETTINA MACHLER, DAHA SONRA SÖRF YAPTI

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

Machler'in sörf keyfi...

Adrenalin tutkunu Bettina Machler Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda sörf yaptı.

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Machler'in sörf keyfi...

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