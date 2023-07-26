1986 yılında evlenen Arzu-Ömer Sabancı çifti, evliliklerinin 37. yılını kutluyor
Giriş: 26 Temmuz 2023 Çarşamba
ARZU SABANCI İLE EŞİ ÖMER SABANCI ÇİFTİ 37 YILDIR EVLİLER
ÖMER SABANCI İLE ARZU SABANCI 26 TEMMUZ 1986'DA EVLENDİ..
ÖMER VE ARZU SABANCI ÇİFTİ 37. YILLARINI AİLE ARASINDA KUTLADILAR.
ÖMER -ARZU SABANCI
ÖMER -ARZU SABANCI
ÖMER -ARZU SABANCI
ÖMER -ARZU SABANCI
ÖMER -ARZU SABANCI
ÖMER -ARZU SABANCI
ÖMER -ARZU SABANCI
Sabancılar'ın yıldönümü kutlaması...
1986 yılında evlenen Arzu-Ömer Sabancı çifti, evliliklerinin 37. yılını kutluyor
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