Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş seyahati için yurt dışına çıkarak kısa bir tatil yaptı.
Giriş: 20 Temmuz 2023 Perşembe
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU İŞ İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTI.
TESTİLCİ İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, HEM TATİL YAPTI HEM DE TOPLANTILARA KATILDI.
SÜLEYMAN VE AHU ORAKÇIOĞLU ÇİFTİNİN MUTLU BİR EVİLİKLERİ VAR.
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
Hem iş hem tatil...
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş seyahati için yurt dışına çıkarak kısa bir tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.