Wimbledon finalinde yıldızlar geçidi...

Wimbledon Tenis Turnuvası, dün oynanan tek erkekler finaliyle sona erdi. Yaklaşık 5 saat boyunca büyük bir heyecana sahne olan maçı birçok ünlü isim de tribünden seyretti.

Giriş: 18 Temmuz 2023 Salı

ÜNLÜ OYUNCU BRAD PITT, GUY RITCHIE İLE BİRLİKTE MAÇI TAKİP ETTİ.

 

DANIEL CRAIG VE EŞİ RACHEL WEISZ BİRLİKTE MAÇI İZLEDİ.

HUGH JACKMAN İLE EŞİ DEBORRA LEE FURNESS

ÜNLÜ ŞARKICI ARIANA GRANDE HEYECANLA MAÇI İZLEDİ.

ÜNLÜ OYUNCU EMMA WATSON BEYAZ TAKIMIYLA TURNUVANIN ŞIK İSMİYDİ.

ANDREW GARFIELD

Wimbledon finalinde yıldızlar geçidi...

Wimbledon Tenis Turnuvası, dün oynanan tek erkekler finaliyle sona erdi. Yaklaşık 5 saat boyunca büyük bir heyecana sahne olan maçı birçok ünlü isim de tribünden seyretti.

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