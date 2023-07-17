İŞ İNSANI MEHMET GAMGAM VE EŞİ HANDE GAMGAM CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI
İŞ İNSANI MORİH KOHEN'DE ÖZTARHAN AİLESİ CENAZE TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMADI.
TUĞÇE EYİLİK AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
NAZLI KEÇİLİ ÖZTARHAN AİLESİNİN ACISINA ORTAK OLDU.
MONİK İPEKEL BEBEK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNDE...
GENEL
GENEL
Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
İş insanı Özer Öztarhan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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