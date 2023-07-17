Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Özer Öztarhan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 17 Temmuz 2023 Pazartesi

MERHUM ÖZER ÖZTARHAN'IN EŞİ JALE ÖZTARHAN TAZİYELERİ KABUL ETTİ.

JALE ÖZTARHAN, DERİN MERMERCİ İLE ACISINI PAYLAŞTI.

DERİN MERMERCİ CENAZE TÖRENİNE ERKEK ARKDAŞI MURAT ASLAN İLE BİRLİKTE KATILDI.

ÖNDER ÖZTARHAN AİLE İLE BİRLİKTE TAZİYLERİ KABUL ETTİ.

YASEMİN ÖZİLHAN TÖRENDE ÖZİLHAN AİLESİYLE BİR ARAYA GELEREK ACILARINA ORTAK OLDU.

ENDER MERMERCİ ÖZTARHAN AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI.

İŞ İNSANI MEHMET GAMGAM VE EŞİ HANDE GAMGAM CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI

İŞ İNSANI MORİH KOHEN'DE ÖZTARHAN AİLESİ CENAZE TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMADI.

TUĞÇE EYİLİK AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

NAZLI KEÇİLİ ÖZTARHAN AİLESİNİN ACISINA ORTAK OLDU.

MONİK İPEKEL BEBEK CAMİİ'NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNDE...

GENEL

GENEL

Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Özer Öztarhan ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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