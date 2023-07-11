Los Angeles'ta tatil yapan Emel Ayaydın ve oğlu Doruk Ayaydın Manchester City kulübünde forma giyen Hollandalı milli futbolcu Nathan Ake ile karşılaştı.
Giriş: 11 Temmuz 2023 Salı
DORUK AYAYDIN LOS ANGELES SAHİLİNDE MANCHESTER CITY OYUNCUSU NATHAN AKE İLE BİR ARAYA GELDİ.
EMEL AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
NATHAN AKE
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
Manchester City yıldızıyla tatilde
Los Angeles'ta tatil yapan Emel Ayaydın ve oğlu Doruk Ayaydın Manchester City kulübünde forma giyen Hollandalı milli futbolcu Nathan Ake ile karşılaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.