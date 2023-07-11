Manchester City yıldızıyla tatilde

Los Angeles'ta tatil yapan Emel Ayaydın ve oğlu Doruk Ayaydın Manchester City kulübünde forma giyen Hollandalı milli futbolcu Nathan Ake ile karşılaştı.

Giriş: 11 Temmuz 2023 Salı

DORUK AYAYDIN LOS ANGELES SAHİLİNDE MANCHESTER CITY OYUNCUSU NATHAN AKE İLE BİR ARAYA GELDİ.

EMEL AYAYDIN

EMEL AYAYDIN

NATHAN AKE

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

Manchester City yıldızıyla tatilde

Los Angeles'ta tatil yapan Emel Ayaydın ve oğlu Doruk Ayaydın Manchester City kulübünde forma giyen Hollandalı milli futbolcu Nathan Ake ile karşılaştı.

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