Kızlarının doğum gününü kutladı

Derin Mermerci, ikiz kızlarının yeni yaşlarını duygusal bir mesajla kutladı.

Giriş: 08 Temmuz 2023 Cumartesi

DERİN MERMERCİ İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA'NIN YENİ YAŞLARINI KUTLADI.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Kızlarının doğum gününü kutladı

Derin Mermerci, ikiz kızlarının yeni yaşlarını duygusal bir mesajla kutladı.

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Kızlarının doğum gününü kutladı

Derin Mermerci, ikiz kızlarının yeni yaşlarını duygusal bir mesajla kutladı.
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