Derin Mermerci, ikiz kızlarının yeni yaşlarını duygusal bir mesajla kutladı.
Giriş: 08 Temmuz 2023 Cumartesi
DERİN MERMERCİ İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA'NIN YENİ YAŞLARINI KUTLADI.
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Kızlarının doğum gününü kutladı
Derin Mermerci, ikiz kızlarının yeni yaşlarını duygusal bir mesajla kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.