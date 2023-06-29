Fethiye'de aşk tatili

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor.

Giriş: 29 Haziran 2023 Perşembe

GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO YENİ AŞKI SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI

ALLAN HAKKO KIZ ARKADAŞINI ÖDÜL ALDIĞI GECEDE YALNIZ BIRAKMAYARAK AŞKLARINI HERKESE DUYURMUŞTU

AZER POLAT'TAN 2015'TE BOŞANAN ALLAN HAKKO'NUN BU EVLİLİKTEN BİR OĞLU VAR

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

Fethiye'de aşk tatili

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor.

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