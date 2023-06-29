Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor.
Giriş: 29 Haziran 2023 Perşembe
GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO YENİ AŞKI SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI
ALLAN HAKKO KIZ ARKADAŞINI ÖDÜL ALDIĞI GECEDE YALNIZ BIRAKMAYARAK AŞKLARINI HERKESE DUYURMUŞTU
AZER POLAT'TAN 2015'TE BOŞANAN ALLAN HAKKO'NUN BU EVLİLİKTEN BİR OĞLU VAR
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
Fethiye'de aşk tatili
Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.