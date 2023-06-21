Anadolu kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri korumak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.
Giriş: 21 Haziran 2023 Çarşamba
CAROLINE KOÇ, TINA TÜRKİYE SUALTI ARKEOLOJİSİ VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI MUSTAFA V. KOÇ SUALTI ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU'NA KATILARAK KONUŞMA YAPTI.
CAROLINE KOÇ
BAŞARILI İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ 1992 YILINDA HAYATINI CAROLINE KOÇ İLE BİRLEŞTİRDİ.
CAROLINE KOÇ VE MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN , ESRA İLE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
KOÇ HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA KOÇ 2016 YILINDA GERÇİRDİ KALP KRİZİ SONUCUNDA 55 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu...
Anadolu kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri korumak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.