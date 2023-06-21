Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu...

Anadolu kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri korumak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

Giriş: 21 Haziran 2023 Çarşamba

CAROLINE KOÇ, TINA TÜRKİYE SUALTI ARKEOLOJİSİ VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI MUSTAFA V. KOÇ SUALTI ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU'NA KATILARAK KONUŞMA YAPTI.

CAROLINE KOÇ

BAŞARILI İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ 1992 YILINDA HAYATINI CAROLINE KOÇ İLE BİRLEŞTİRDİ.

CAROLINE KOÇ VE MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN , ESRA İLE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

KOÇ HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA KOÇ 2016 YILINDA GERÇİRDİ KALP KRİZİ SONUCUNDA 55 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

CAROLINE-MUSTAFA KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu...

Anadolu kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri korumak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

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Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu...

Anadolu kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri korumak ve kamuoyuyla paylaşmak üzere çalışmalarını yürüten TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.

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