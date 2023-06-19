Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti.
Giriş: 19 Haziran 2023 Pazartesi
GALATASARAY SPORTİF BAŞKAN VEKİLİ ERDEN TİMUR, GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİCİSİ HALDUN ÜSTÜNEL'İ KUPA İLE ZİYARET ETTİ.
DOSTLARIYLA BİRLİKTE KUPA SEVİNCİ YAŞAYAN ÜSTÜNEL AİLESİ BİRLİKTE ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ.
GALATASARAY SPORTİF BAŞKAN VEKİLİ ERDEN TİMUR,MİNA ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
Kupalı ziyaret...
Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel'i kupayla ziyaret etti.
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