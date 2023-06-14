Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilgün Dereli kızları Ayşe Boyner ve Emine Boyner ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı.
Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba
AYŞE BOYNER
EMİNE BOYNER
BİLGÜN DERELİ
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Ailece tatil eğlencesi
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilgün Dereli kızları Ayşe Boyner ve Emine Boyner ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı.
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