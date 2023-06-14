Ailece tatil eğlencesi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilgün Dereli kızları Ayşe Boyner ve Emine Boyner ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı.

Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba

AYŞE BOYNER

EMİNE BOYNER

BİLGÜN DERELİ

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Ailece tatil eğlencesi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilgün Dereli kızları Ayşe Boyner ve Emine Boyner ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Tarz tercihler...

Nevbahar Koç
Şık kombinler

Elif Dürüst
Talaylar'ın mezuniyet heyecanı

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay'ın oğulları mezuniyet heyecanı yaşadı.
Ailece tatil eğlencesi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilgün Dereli kızları Ayşe Boyner ve Emine Boyner ile birlikte Çeşme'de tatil yaptı.
Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.
Özilhan'ın sabah sporu...

Fit görüntüsüyle göz dolduran Yasemin Özilhan, spor yaptığı sırada çekildiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
Boyner, torunuyla denizde eğlendi

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, torunu Sera'yı ilk kez denize soktu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.